Julho encerra com déficit hídrico acentuado em Apucarana; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Céu azul de poucas nuvens e quase nada de chuva foi a marca do mês de julho

O mês de julho encerrou praticamente sem chuvas na região de Apucarana. Dados divulgados nesta segunda-feira (1) pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) apontam que durante todo o mês, o município registrou apenas 3 mm de precipitação. A quantidade de chuva é equivalente a 3,6% do volume registrado no mesmo período do ano passado. Em julho de 2021 choveu 83,38 mm em Apucarana.

continua após publicidade .

O clima seco e o déficit de chuvas ocorre em todo estado. Das 52 estações meteorológicas do Simepar no Paraná, em 42 o índice de precipitação de julho deste ano foi menor que no ano passado.

Na região Norte do Estado, a falta de chuva foi acentuada na maioria das cidades. Em Londrina, houve registro de 1,4 mm, o que equivale a 1,85% do registrado em julho do ano passado, quando choveu 75,40 mm. Em Maringá, o mês de julho trouxe apenas 2,80 mm de chuva, contra 75,42 mm registrado no ano anterior. O índice também foi baixo em Cornélio Procópio, com 2,20 mm, contra 41,93 registrado em julho de 2021.

continua após publicidade .

O clima seco gera alerta em relação a problemas respiratórios e também incêndios ambientais, que já dispararam na região.

Siga o TNOnline no Google News