Judocas apucaranenses se destacam em competição estadual

Uma equipe de Apucarana conseguiu bons resultados na Copa Furioso de Judô de Londrina, que aconteceu no último final de semana no ginásio do Colégio Marista.

Comandada pelo sensei Marcelo Ishii, a academia apucaranense Ishii Dojô foi representada por 15 atletas, que garantiram quatro ouros, três pratas e três bronzes. Confira os destaques:

Ouro: Maria Julia Teixeira Menegazzo (sub-15), Paulo Henrique de Oliveira Abe (sub15), Beatriz de Oliveira Abe (sub-13) e Beatriz Kogure Borges (sub-11)

Prata: Hyzadora Souza Vitorino (sub-11) Lucas Brandão Pires (sub-11) e Pedro Bueno Macedo (sub-11)

Bronze: Maria Luiza Teixeira Menegazzo (sub-13), Mateus de Oliveira Ramos (sub-11) e Luisa Elias Sachelli (sub-11).

Outros atletas, como o Joaquim Maiole Campoy, Arthur Camiloto Zanelli, Liz Prado Ribeiro Scarpelini e Isis Prado Ribeiro Scarpelini, participaram da categoria Mirim em que não há classificação.

