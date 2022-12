JP do 'Bake Off Brasil' fala sobre sua participação no reality; veja

Da Redação

João Pedro Araújo Jorge, o JP do Bake Off Brasil, é apucaranense, mas vive pela ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro

Aos 27 anos, o confeiteiro apucaranense João Pedro Araujo Jorge, mais conhecido como JP do Bake Off Brasil: Mão na Massa, ganhou repercussão nacional após participar do reality exibido pelo SBT. Em agosto, na primeira semana de programa, JP deu 'o que falar' quando resolveu tirar os sapatos por conta de recheios derretidos que caíram no chão e deixou o piso escorregadio.

Além disso, João Pedro, que se divide entre o Paraná e a ponte aérea São Paulo/Rio de Janeiro, também ganhou notoriedade e o carinho do público por seu carisma durante participação no reality. Em visita à sede do TNOnline, em Apucarana, JP contou sobre a experiência 'Bake Off' para a jornalista Fernanda Neme.

Assista à entrevista na íntegra:

null - Vídeo por: tnonline

