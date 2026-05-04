Jovens têm até 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório

Os jovens que completam 18 anos em 2026 têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório. O procedimento, que marca uma etapa importante na cidadania, visa integrar os cidadãos às obrigações cívicas e selecionar interessados para servir no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), sediado em Apucarana.

Até o momento, cerca de metade do público esperado já regularizou sua situação. A recomendação das autoridades militares é que os jovens não deixem o processo para os últimos dias, evitando possíveis sobrecargas no sistema e transtornos burocráticos. O alistamento é obrigatório mesmo para aqueles que fazem aniversário apenas no mês de dezembro.

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Opções de atendimento

Pela Internet: Os interessados devem acessar o portal alistamento.eb.mil.br, selecionar a opção “alistamento militar masculino” e realizar o login através da conta gov.br.

Atendimento Presencial: Para quem possui dificuldades com o acesso digital, a Junta de Serviço Militar de Apucarana realiza o atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h. A unidade está localizada na Rua Lapa, nº 145, Edifício Executivo, sala 16, ao lado da prefeitura. É obrigatória a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

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A Secretaria da Junta Militar alerta que a falta do alistamento gera sérios impedimentos, como a impossibilidade de tirar passaporte, realizar matrícula em universidades, ingressar em cargos públicos ou assinar contratos com órgãos oficiais.

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Importância da checagem

Após realizar o cadastro online, é essencial que o jovem retorne ao site oficial após alguns dias, acesse a aba “Já me alistei” e clique em “Acompanhar alistamento” para conferir se os dados foram processados corretamente. Caso o sistema não localize o registro, o cidadão deve comparecer imediatamente à Junta Militar. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (43) 3425-2035.