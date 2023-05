Jovens têm até 30 de junho para alistamento militar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Junta do Serviço Militar de Apucarana (JSM)

A Junta do Serviço Militar de Apucarana (JSM) comunica aos jovens que completam 18 anos de idade ao longo de 2023 que o alistamento obrigatório tem como prazo final o dia 30 de junho. A secretária da JSM, Rosângela Mineo, solicita que o candidato a recruta priorize o cadastramento online, acessando este link.

continua após publicidade .

“Caso não tenha acesso à internet, ou dificuldades com a tecnologia, o jovem deve comparecer pessoalmente à junta, munido de documentos originais, sendo o RG (carteira de identidade), o CPF e comprovante de residência”, explica Rosângela.

-LEIA MAIS: "Guerra do tráfico" em Apucarana: entenda como tudo começou

continua após publicidade .

O atendimento presencial, explica a secretária, acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas, junto à Rua Lapa, nº 145 – Edifício Executivo – sala 16, ao lado do prédio da prefeitura. “Presencialmente só alistamos jovens residentes em Apucarana. Os que moram na região devem procurar a junta de sua respectiva cidade”, esclarece Rosângela.

Os jovens aprovados no alistamento irão prestar serviço militar junto ao 30º Batalhão de Infantaria de Mecanizado (30º BIMec), conhecido como “Sentinela do Norte do Paraná”.

Siga o TNOnline no Google News