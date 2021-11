Da Redação

Jovens são presos com drogas dentro de casa em Apucarana

Após diversas denúncias, dois homens, de 19 e 27 anos, foram presos nesta quarta-feira (24), com nove eppendorfs de cocaína e uma pedra de crack, no Núcleo Habitacional Dom Romeu, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi até o endereço citado e observou os dois jovens, que ao perceberem a presença da viatura, saíram correndo para dentro de uma casa.

Um deles, conforme o boletim, dispensou um objeto no chão, que posteriormente os policiais viram que era um meia, com nove eppendorfs de cocaína, pesando 4,1 gramas, e uma pedra de crack, pesando 0,1 gramas.

Ao ser questionado pela PM se morava na residência, o suspeito disse que sim e que vivia no local com sua esposa. Diante dos fatos, os dois homens foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP) para que as medidas cabíveis fossem tomadas.