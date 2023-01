Jovens são flagrados com cocaína na Vila Reis; PM fez a prisão

Da Redação

Durante a revista, a polícia encontrou 20 pinos de cocaína no bolso de um deles

Dois homens foram presos no Distrito de Vila Reis na noite desta terça-feira, 24, depois de serem flagrados pela Polícia Militar (PM) com pinos de cocaína. Eles assumiram a posse da droga e foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe realizava patrulhamento na região, quando viu os homens em atitude suspeita. Um deles, ao notar a presença da viatura, arremessou algo no chão. Eles foram abordados e identificados. Durante a revista, a polícia encontrou 20 pinos de cocaína no bolso de um deles. Já com o outro abordado, foi localizado dinheiro e dois pinos da mesma substância.

Ao serem questionados, um deles alegou que teria pego a droga com um homem em um veículo Vectra prata, o qual teria deixado para que ele vendesse naquele local. O outro rapaz, confessou que comprou os dois pinos pela quantia de R$20,00 cada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois envolvidos e encaminhados juntamente com a substância apreendida para a delegacia.

