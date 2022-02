Da Redação

Jovens são detidos com drogas no Jardim Colonial II

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu um adolescente, de 14 anos, e prendeu um jovem, de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Rua Carlos Zanon, no Jardim Colonial II.

Segundo a PM, a equipe patrulhava pelas proximidades e abordou os jovens sabendo que a residência era utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Com o maior nada foi localizado, porém, o menor estava com porções de crack e cocaína. Na casa, foram encontrados R$ 77 em dinheiro trocado e um aparelho celular.

Os jovens foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

As oito pedras de crack, as duas porções de maconha, as variadas notas e o aparelho telefônico foram apreendidos pela equipe policial.