Jovens que conversavam no Parque Jaboti em Apucarana são roubados

Eles estavam conversando no Parque Jaboti, por volta das 23h50

Dois jovens, de 17 e 28 anos, foram assaltados em Apucarana. Eles estavam conversando no Parque Jaboti, por volta das 23h50, desta quarta-feira (15), quando foram abordados por ladrões. Um celular e duas pulseiras foram roubados.

A Polícia Militar (PM) informou que realizava patrulhamento pelo Jardim das Flores, na região da Rua Rosa e a equipe foi abordada pelas vítimas. Os rapazes contaram que saíram de carro para levar um familiar para embarcar em um ônibus de viagem, na volta para casa, resolveram passear de carro e desceram para conversar em um dos parquinhos infantis do Lago Jaboti.

Ainda de acordo com relato das vítimas à polícia, dois homens se aproximaram e através de ameaças cometeram o roubo. Os ladrões roubaram um celular modelo Poco/X3 Pro e duas pulseiras, uma de ouro e outra de prata. Um outro celular também foi levado, mas o aparelho foi abandonado próximo do crime.

Como as vítimas não conseguiram ligar no 190, saíram com o carro para encontrar uma viatura da PM. Buscas foram realizadas, mas os assaltantes não foram encontrados.