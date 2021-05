Jovens protagonizam ação contra abuso e exploração sexual

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (18) para chamar a atenção da sociedade para a importância do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes através de vídeos com mensagens de alerta e conscientização, adolescentes com idades entre 12 e 18 anos assistidos pela rede de assistência social junto ao Centro da Juventude de Apucarana “Alex Mazaron” movimentaram as redes sociais. “Proteja nossas crianças e adolescentes”, “Denuncie Disque 100”, “Quem cala consente”.

O movimento, que também marcou o dia nacional da luta, foi elogiado pelo prefeito Júnior da Femac. “O Centro da Juventude de Apucarana (CEJA) é o principal espaço de referência para a juventude do município. Muito relevante a iniciativa, onde os próprios jovens se tornam protagonistas, chamando a atenção de todos nós para a importância de protegermos nossas crianças e adolescentes, prevenindo e denunciando todo tipo de abuso”, assinalou o prefeito.

Segundo o educador social Vitor Bota, esse público é exposto diariamente a diversas formas de violência, por isso é relevante que a sociedade denuncie. “A família, a sociedade e o poder público devem estar sempre envolvidos na discussão, tomando posição sobretudo em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual”, pontua.

Denúncia devem ser feitas por meio do canal Disque 100. “A ligação é gratuita, funciona todos os dias da semana, por 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. O sigilo é garantido, e as ligações podem ser feitas por aparelhos fixos ou móveis”, orienta Tamires de Araújo, assistente social do projeto.

Tamires destaca a importância do CEJA. “O centro da juventude configura-se em um espaço de voz e pertencimento da juventude apucaranense. Nas atividades realizadas neste local os jovens têm acesso a diversas expressões: arte, cultura e esporte, bem como a serviços da proteção social básica de assistência social”, informa a assistente social.

Os conteúdos produzidos pelos jovens na campanha “Fala Bonito” podem ser acessados no instagram “@cejapucarana” ou na página do Facebook “Centro da Juventude de Apucarana Alex Mazaron”.