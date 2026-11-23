Três jovens, com idades entre 16 e 19 anos, precisaram de atendimento médico de urgência no domingo (22), em Apucarana, após ingerirem cápsulas de um suposto suplemento de colágeno durante um torneio de vôlei de areia. Eles deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade apresentando fortes reações físicas.

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Inicialmente, o caso chegou à Polícia Militar como uma suspeita de embriaguez. No entanto, a equipe médica da UPA logo descartou o consumo de álcool e alertou os policiais de que os sintomas apontavam para uma intoxicação química ou medicamentosa. Os pacientes apresentavam coração acelerado, tontura e dor de cabeça — quadro que não corresponde ao consumo de colágeno comum. Para os médicos, o produto estava adulterado.

O mal-estar começou pouco depois de o grupo consumir o suposto suplemento esportivo, que foi oferecido por um conhecido na arena onde praticavam o esporte. A polícia localizou o homem que distribuiu as cápsulas na entrada da própria unidade de saúde. Ele confirmou ter repassado o produto, mas se defendeu afirmando que outras pessoas também tomaram as mesmas pílulas e não passaram mal.

Durante o atendimento, a polícia descobriu a origem do material. Outro rapaz do grupo relatou que trouxe as cápsulas de Londrina, onde trabalha em lojas do ramo. Ele explicou que os frascos eram amostras grátis fornecidas por um distribuidor e que decidiu levá-las para os colegas provarem. Duas embalagens, aparentemente lacradas, foram entregues às autoridades.

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Como não havia provas suficientes para uma prisão imediata, a Polícia Civil orientou que as amostras fossem apreendidas para análise pericial. Todos os envolvidos, incluindo a mãe do adolescente afetado, foram orientados a comparecer à delegacia para prestar depoimento e auxiliar na investigação que vai determinar a verdadeira composição das cápsulas.