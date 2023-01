Jovens furtam macaco de carro e são detidos em Apucarana

Da Redação

Macaco e pés de maconha foram apreendidos e entregues na delegacia de Apucarana

Três jovens, de 17, 19 e 20 anos, foram detidos pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (2), em Apucarana, norte do Paraná, após furtarem de um veículo um macaco hidráulico na Rua José Alves de Paula, na região do Jardim Catuaí.

Segundo a equipe policial, os suspeitos foram encontrados com o apoio de populares, que indicaram quem seria um dos envolvidos no crime. Após buscas, a polícia conseguiu localizar o menor, que confessou o furto e informou onde estariam seus companheiros e o objeto levado do veículo.

Diante das informações, os policiais se deslocaram ao local, uma edícula na Rua Nova Ukrânia, e abordaram os outros dois jovens. O macaco e diversos pés de maconha foram encontrados e apreendidos.

Os jovens foram encaminhados para a delegacia de Apucarana. Todos já possuem passagens pelo crime de furto, segundo a polícia, que ainda informou que o menor de 17 anos saiu do Cense de Londrina há duas semanas após ter praticado o mesmo crime.

