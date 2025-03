Jovens em moto ficam feridas após acidente de trânsito em Apucarana

Duas jovens ficaram feridas na tarde desta quarta-feira (26) após acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro em Apucarana (PR). Elas ocupavam uma Honda CG 160 atingida por um Fiat Doblo na Rua Tereza Barreto Zanela, esquina com a Rua Denhei Kanashiro, no Residencial Raposa.

A condutora da moto, de 21 anos, sofreu escoriações e foi atendida com suspeita de fratura na perna direita, enquanto a passageira 20 anos de idade sofreu escoriações e contusões. As duas vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhadas para o Hospital da Providência. O condutor do Fiat Doblo não ficou ferido e acompanhou a atendimento das jovens no local.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e acompanhou o atendimento das vítimas. As causas do acidente serão apuradas.

