Jovens concentram quase 30% das mortes no trânsito em Apucarana

Um levantamento do 10º Batalhão de Polícia Militar (PM), de Apucarana (PR), mostra que os jovens entre 18 e 29 anos são as maiores vítimas do trânsito na cidade. Das 64 mortes contabilizadas nas ruas da cidade nos últimos dez anos, 19 foram nessa faixa etária, o que representa 29,7% do total.

A segunda faixa etária com mais óbitos é entre 30 e 40 anos, com 12 óbitos (18,7%). Chama também atenção o número de mortes de idosos. Foram 10 envolvendo pessoas com 60 anos ou mais (15,6%). É o mesmo número de mortes na faixa etária de 51 a 59 anos. Veja todas abaixo

O levantamento de mortes no trânsito, que traz dados entre 2013 e 2023 (até julho), não leva em conta os números de mortes nas avenidas Minas Gerais, Governador Roberto da Silveira e Brasil, que são de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Números em Apucarana

Mortes no trânsito Entre 2013 e 2023

Entre 0 e 11 anos 2 Entre 12 e 17 anos 2 Entre 18 e 29 anos 19 Entre 30 e 40 anos 12 Entre 41 e 50 anos 9 Entre 51 e 59 anos 10 60 anos ou mais 10

Fonte: 10º BPM

10 dicas de trânsito seguro

O governo federal elaborou dez dicas básicas que, se respeitadas por todos, vão ajudar na busca por um trânsito mais seguro. Veja:

1) Direção defensiva

A direção defensiva ocorre quando o condutor está sempre preparado e atento para evitar riscos de acidente. As técnicas estão agrupadas em cinco elementos básicos: conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.

2) Quer buzinar? Só quando necessário

Tenha paciência no trânsito e evite buzinar por qualquer motivo. A buzina é um item obrigatório, mas deve ser utilizada somente para chamar a atenção de quem está ao seu redor.

3) Seta não é opcional do veículo

No trânsito, é preciso existir uma comunicação eficiente entre os condutores. O uso correto das setas é essencial para comunicar as intenções de cada um nas vias. Essa ferramenta permite que os condutores consigam se programar para reduzir a velocidade ou frear a tempo quando necessário.

4) Trânsito não é corrida de velocidade

Para garantir boas práticas no trânsito, respeite os limites estabelecidos em cada local. Dirigir em uma velocidade segura possibilita que o condutor tenha maior agilidade e segurança caso precise reagir a obstáculos na via.

5) Nada de dirigir e mandar mensagem

O uso do celular ao volante, mesmo que por alguns segundos, é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Deixe o aparelho guardado, já que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a prática é considerada uma infração gravíssima. Em caso de necessidade, estacione e desligue o veículo para manusear o celular.

6) Mantenha distância segura de outros carros

Manter distância de outros veículos é essencial para minimizar as consequências de uma distração e prevenir acidentes. A prática facilita que o condutor tenha mais tempo para reagir em uma situação de risco e maior espaço para manobras. Sempre que estiver colado em outro veículo, o condutor deve frear e se distanciar.

7) Use cinto ou equipamentos de segurança

Segundo estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso do cinto de segurança no banco da frente reduz em 45% as chances de lesões graves em acidentes e, nos bancos de trás, os passageiros ficam até 75% mais seguros.

Já para os motociclistas, o uso de capacetes é obrigatório, e as luvas, botas e jaqueta é essencial para evitar lesões em caso de acidente.

8) Respeite a sinalização

O Código de Trânsito Brasileiro apresenta um conjunto de sinais definidos para melhorar a fluidez das vias e aumentar a segurança de motoristas e pedestres. Respeitar a sinalização é uma das principais regras para uma boa convivência no trânsito.

9) Realize manutenções periódicas

Duas das principais medidas preventivas são a inspeção e manutenção regulares do veículo. Acompanhe o funcionamento dos limpadores de para-brisa, dos pneus, faróis, sistema de freio e correia dentada. Um veículo bem cuidado traz mais segurança.

10) Respeite a faixa de pedestres

Todo condutor eventualmente é um pedestre no trânsito. Uma boa prática é ser educado e esperar as pessoas atravessarem a faixa e dar passagem para quem precisa.

Fonte: Ministério da Infraestrutura

