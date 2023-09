Jovens com pedaços de madeira ameaçam homem em Apucarana; entenda

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada no início da noite desta quarta-feira (13) depois que um grupo de jovens, com pedaços de madeira, ameaçou um morador do Residencial Solo Sagrado. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem ameaçado teria danificado um veículo Voyage que pertence a um dos vizinhos.

De acordo com relato de um cunhado da vítima, que acionou as autoridades, o familiar estaria em surto psicótico quando danificou o carro. Após ter estragado o automóvel, diversos rapazes foram em frente à residência do homem com a intenção de agredi-lo com os pedaços de madeira. A situação foi registrada por volta das 18h55.

Quando os militares chegaram no local, o grupo já havia fugido. Os PMs conversaram com a mãe do homem. A mulher, de 55 anos, informou que o filho toma remédios controlados e que, nesta quarta, teria decidido não tomar os medicamentos. Conforme a mãe, ele teria feito isso por "teimosia" e ainda ingeriu bebidas alcoólicas.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe ainda relatou que o filho estava muito alterado, mas os PMs encontraram o homem já mais tranquilo. Mesmo assim, uma equipe do Samu foi acionada e conduziu o homem e a mãe dele para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber os atendimentos necessários.

