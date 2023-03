Jovens apucaranenses são destaques no Festival de Atletismo

Da Redação

Com a conquista de dez medalhas, sendo quatro de ouro, uma de prata e cinco de bronze, a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque nesse sábado (04), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, durante a realização do festival nas categorias sub-12 e sub-14 (masculino e feminino).

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, comemorou a participação dos apucaranenses nesse final de semana. “Os atletas estão de parabéns pelos resultados alcançados em Cascavel. Fiquei muito feliz com o desempenho nas várias provas realizadas, agora é seguir firme e forte nos treinamentos visando às próximas competições, com os nossos jovens contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”.

Destaque principal no Oeste do Estado para o atleta João Vitor Neves Bernardo, que conquistou duas medalhas de ouro na categoria sub-12. Ele foi campeão nas provas de 150m e de 600m. Também na categoria sub-12 na prova de 60m, Pedro Henrique Neves Bernardo, irmão gêmeo de João Vitor, subiu no lugar mais alto do pódio. Pela categoria sub-14, Filipe Sanches, faturou a medalha de ouro na prova de 60m com barreiras.

O atleta Rômulo Ramos Monteiro, que havia sido campeão da Vinteoitinha e da Quinzinha, conseguiu a medalha de prata na prova de 800m na categoria sub-14 no festival em Cascavel.

Já as medalhas de bronze foram conquistadas pelos atletas Otávio Augusto, Davi Luiz Reis Martins e Lívia Alves Macedo. Otávio ficou em terceiro lugar nas provas de 150m e 800m na categoria sub-14. Davi Luiz obteve a terceira posição na prova de 600m na categoria sub-12 e Lívia foi medalha de bronze nas provas de 150m e de 800m na categoria sub-14.

Também competiram no CNTA os apucaranenses Adryan Gomes da Silva, João Pedro Lima, Luiz Gustavo Fernandez, Murilo Santos, Nathaly Ramos Monteiro, Vitória Proença e Vytória Cassiano.

Na classificação geral por equipes, o município de Cascavel ficou em primeiro lugar, seguido por Rolândia, Apucarana, Medianeira e Guarapuava. Também participaram atletas de Cornélio Procópio, Nova Aliança do Ivaí, Nova Aurora, Corbélia, Cianorte, Nova Esperança e São Miguel do Iguaçu.

O Festival teve a realização da Federação Paranaense de Atletismo, Secretaria de Esportes e Lazer de Cascavel, Fundação de Esportes e Cultura de Cascavel, Governo do Estado e Unimed.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

