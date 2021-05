Jovem "vende" Pc Gamer pela net e falso comprador foge

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar de Apucarana se deslocou nesta qui0nta-feira (13) até a Vila São Carlos para averiguar um caso de estelionato. Chegando no local, se tratava de uma casa sem morador. Conforme o boletim, a equipe fez contato com o solicitante, um jovem que aguardava em frente ao endereço e disse que após anunciar um Pc Gamer nas redes sociais, combinou de entregar o produto ao possível comprador no endereço informado.



Segundo a vítima, o falso comprador falou que iria entrar na residência para testar o aparelho, mas não retornou e fugiu pelos fundos da casa com o objeto. De acordo com a PM, o jovem não é de Apucarana, mas foi orientado para procurar a delegacia para repassar mais detalhes do crime.

Além disso, a equipe também disse para ele procurar a assistência social da cidade, pois não tinha dinheiro para pagar a passagem de volta, já que ia iria comprar com o recurso da venda do PC.