Jovem vai parar na UPA depois de ser agredida , em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O agressor conseguiu fugir

Uma jovem precisou de atendimento médico depois de ser agredida pelo namorado com socos e chutes, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O agressor conseguiu fugir.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima informou que estava na casa do namorado, de 26 anos, quando por ciúmes, o rapaz passou a lhe agredir fisicamente, jogando-a em cima da cama e no chão, chutando sua cabeça, suas costas, puxando seu cabelo e ainda tentou quebrar seu braço.

- LEIA MAIS: Motorista bate em muro no Jaboti, foge da polícia, mas acaba preso

continua após publicidade .

A jovem contou ainda que o namorado quebrou seu celular e não devolveu para ela. Segundo a vítima, depois de apanhar, o agressor e seus familiares impediram que ela fosse embora.

Depois de um tempo, a jovem conseguiu contato com sua mãe, que foi até o local e levou a filha para casa e logo depois, para atendimento médico, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A polícia foi até a casa do agressor, mas com a chegada da equipe, ele pulou o muro da residência vizinha e fugiu.

Siga o TNOnline no Google News