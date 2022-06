Jovem traficante é preso novamente em bairro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No total foram apreendidas 198 gramas de maconha

Um jovem, de 23 anos, que já tem passagens pelo crime de tráfico de drogas, foi preso mais uma vez pelo mesmo motivo. Ele foi abordado na tarde desta quarta-feira (29) e a Polícia Militar (PM) apreendeu porções de maconha.

continua após publicidade .

Conforme a PM, durante patrulhamento pelo Dom Romeu, a equipe flagrou o rapaz em uma moto, conduzindo de forma suspeita. Os policiais foram atrás dele e a abordagem aconteceu na região do Núcleo Marcos Freire.

Ainda de acordo com a polícia, com o rapaz nada foi encontrado, porém, no compartimento da moto, os policiais encontraram porções de maconha e dinheiro, que seria da venda de drogas.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Filho que não pode se aproximar da mãe é preso em Apucarana; entenda

A PM informou que durante abordagem, o jovem repassou que o compartimento da motocicleta estava estragado e não abria, porém, um dos policiais sentiu um forte odor de maconha e percebeu que ele estava mentindo.

No total foram apreendidas 198 gramas de maconha. Mais uma vez o jovem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

fonte: Silvia Vilarinho





Siga o TNOnline no Google News