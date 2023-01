Jovem traficante é preso com cocaína no Sumatra em Apucarana

Da Redação

De acordo com a PM, o suspeito jogou um frasco no chão, dentro estavam oito pinos com cocaína

Um jovem, de 24 anos, suspeito de vender cocaína foi preso no Residencial Sumatra em Apucarana, por volta das 23h50 desta segunda-feira (23). O rapaz estava na Avenida Magno Cavalcanti Cerqueira e foi abordado pela equipe Rotam.

De acordo com a PM, o suspeito jogou um frasco no chão, dentro estavam oito pinos com cocaína. Com o rapaz também foi encontrado R$105, dinheiro que seria do tráfico de drogas. Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Plantação de maconha é encontrada em quintal de casa em Apucarana

Um homem foi preso após a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM), encontrarem pés de maconha plantados no quintal de uma residência no Jardim Ponta Grossa, na Rua Emílio de Menezes em Apucarana. As equipes chegaram até o local após receberem uma denúncia anônima.

A apreensão aconteceu na noite desta segunda-feira (23), após as equipes que estavam em patrulhamento serem abordadas por um homem que fez a denúncia e indicou a casa no Jardim Ponta Grossa. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

