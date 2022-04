Da Redação

Jovem tenta separar briga e é esfaqueado em Apucarana

Um jovem, de 20 anos, segue internado no Hospital da Providência, após ser esfaqueado na noite de sábado (17). O rapaz estava em uma conveniência na Avenida Central do Paraná, em Apucarana, quando ao tentar separar uma briga aconteceu o crime. Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas.

Testemunhas contaram que dois homens começaram uma discussão e depois se agrediram. O jovem ao tentar separar a briga foi esfaqueado por um dos envolvidos, que fugiu do local. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital.

Um outro homem também foi atingido por um golpe de faca na mão, procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi liberado. A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (18) que investiga o caso, porém, não repassou detalhes.

