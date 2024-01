Jovem tenta fugir de abordagem, cai de moto e é preso em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta segunda-feira (8) um jovem de 21 anos que tentou fugir de uma abordagem, mas acabou sofrendo uma queda de moto na Rua Santa Helena, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, o rapaz recebeu voz de abordagem quando foi visto inicialmente na Rua Santa Mutti Sorpille com a motocicleta sem retrovisores, com escapamento em descarga livre e com a placa dobrada.

No entanto, ele não obedeceu a polícia e iniciou uma fuga, que terminou quando o motociclista se desequilibrou e caiu no chão. A PM informou que o jovem sofreu "pequenos arranhões" e recusou atendimento médico.

O motociclista foi conduzido à delegacia e deve responder por direção perigosa. A motocicleta foi recolhida ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar.

