Jovem tem moto furtada enquanto trabalhava em Apucarana

O furto aconteceu no estacionamento do shopping.

Uma mulher teve a motocicleta furtada na tarde desta quinta-feira (4) enquanto trabalhava no shopping, na Praça Interventor Manoel Ribas, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 22h14.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima informou a PM que trabalha no shopping e deixou seu veículo estacionado no estacionamento. No fim do expediente, ao ir até o estacionamento, percebeu que a moto não estava no local onde a deixou.

Caso alguém tenha informações sobre a motocicleta Honda BIZ + de cor azul, placa AMZ-6F35, deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil pelo 181. A equipe policial confeccionou um boletim de ocorrência e orientou a vítima.

