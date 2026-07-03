Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
QUEIMADURAS DE 2º GRAU

Jovem sofre queimaduras graves de disco de arado com álcool durante churrasco em Apucarana

Vítima de 23 anos teve ferimentos nas mãos e nas pernas durante o final de uma reunião familiar e foi encaminhado ao Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 20:59:21 Editado em 03.07.2026, 21:27:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem sofre queimaduras graves de disco de arado com álcool durante churrasco em Apucarana
Autor Jovem foi encaminhado pelo Siate ao Hospital da Providência - Foto: TNOnline/Louan Brasileiro

Um jovem de 23 anos sofreu queimaduras de segundo grau nas mãos e nos membros inferiores após um acidente envolvendo álcool e um disco de arado na noite desta sexta-feira (03), em Apucarana (PR). O incidente ocorreu em uma residência nas proximidades da 15.ª Ciretran de Apucarana (Detran), no momento em que a família encerrava um churrasco.

LEIA MAIS: Jandaia do Sul encerra Curso de Panificação e Confeitaria do Qualifica Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima permaneceu consciente durante todo o resgate. Os primeiros socorros foram prestados pela equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, que estabilizou o rapaz no local da ocorrência.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Em seguida, o jovem foi encaminhado na ambulância para o Hospital da Providência para atendimento médico. Os familiares, que presenciaram a cena e estavam abalados com a situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Felizmente ele está acordado. Graças a Deus. Eu sei que [a situação] poderia ter sido pior", afirmou o pai da vítima ao TNOnline.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana Disco de arado hospital da providência jovem primeiros socorros queimaduras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV