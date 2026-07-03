Jovem sofre queimaduras graves de disco de arado com álcool durante churrasco em Apucarana

Vítima de 23 anos teve ferimentos nas mãos e nas pernas durante o final de uma reunião familiar e foi encaminhado ao Hospital da Providência

Um jovem de 23 anos sofreu queimaduras de segundo grau nas mãos e nos membros inferiores após um acidente envolvendo álcool e um disco de arado na noite desta sexta-feira (03), em Apucarana (PR). O incidente ocorreu em uma residência nas proximidades da 15.ª Ciretran de Apucarana (Detran), no momento em que a família encerrava um churrasco.

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Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima permaneceu consciente durante todo o resgate. Os primeiros socorros foram prestados pela equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, que estabilizou o rapaz no local da ocorrência.

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Em seguida, o jovem foi encaminhado na ambulância para o Hospital da Providência para atendimento médico. Os familiares, que presenciaram a cena e estavam abalados com a situação.

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"Felizmente ele está acordado. Graças a Deus. Eu sei que [a situação] poderia ter sido pior", afirmou o pai da vítima ao TNOnline.