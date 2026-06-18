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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jovem sofre lesão no rosto após soco do marido em Apucarana; suspeito foi preso

Vítima precisou ser internada para exames; irmão impediu fuga do agressor e acionou a polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 07:25:58 Editado em 18.06.2026, 07:47:50
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Jovem sofre lesão no rosto após soco do marido em Apucarana; suspeito foi preso
Autor Vítima de 20 anos precisou ir ao hospital após agressão - Foto: Reprodução

Uma jovem de 20 anos precisou ser hospitalizada com uma lesão no rosto após ser agredida com um soco pelo próprio marido, de 21. O caso de violência doméstica foi registrado no final da tarde de quarta-feira (17), no Loteamento Sanches dos Santos, em Apucarana. O agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

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A polícia foi acionada pelo irmão da vítima. Segundo o registro da ocorrência, a confusão começou quando a mulher chegou do trabalho e encontrou o companheiro com o comportamento alterado no sofá. Durante um desentendimento, ele a xingou e ela arremessou um objeto contra ele. Em resposta, o homem avançou e deu um soco no rosto da esposa, causando sangramento imediato no nariz.

Logo após a agressão, o marido pediu desculpas e tentou convencer a mulher a não acionar as autoridades. No entanto, ela tirou fotos dos ferimentos e enviou ao irmão. Percebendo que seria denunciado, o agressor tentou fugir do local usando uma motocicleta, mas foi impedido pelo cunhado até a chegada da viatura. Familiares do homem também compareceram ao endereço, gerando um novo princípio de discussão no meio da rua.

Abalada, a vítima relatou aos policiais que as brigas do casal são frequentes e que foi ameaçada de morte pelo marido, que prometeu atentar contra a vida dela caso fosse detido. A equipe policial abordou o suspeito e não encontrou nenhuma arma ou material ilegal com ele. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

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A mulher, que apresentava sangramento e sentia muitas dores, foi socorrida e levada inicialmente a uma unidade de saúde. Após um exame de raio-x constatar uma lesão na região do olho (órbita), ela precisou ser transferida para um hospital, onde passou por exames complementares e permaneceu internada em observação médica.


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AGRESSÃO autoridades policiais casos de violência saúde da mulher soco no rosto violência domestica
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