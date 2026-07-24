Jovem sofre ferimentos após colisão entre carro e moto em Apucarana

Um jovem motociclista de 18 anos ficou ferido após uma colisão entre a moto que ele conduzia e um carro na Rua Ouro Verde, no Jardim América, em Apucarana (PR), na noite desta sexta-feira (24).

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A colisão envolveu a motocicleta e um Ford Mondeo, que era conduzido por umna mulher de 40 anos que estava junto de dois filhos, um adolescente de 17 anos e uma menina de 7 anos de idade.

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Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, Os ocupantes do Mondeo não sofreram ferimentos.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital da Providência para atendimento médico com suspeita de fratura no fémur. A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.