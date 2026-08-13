Jovem sem CNH bate moto em caçamba e sofre ferimentos graves em Apucarana

Garupa teve machucados leves e condutor foi levado ao Hospital da Providência; acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira

Um rapaz de 25 anos ficou gravemente ferido após a motocicleta que ele pilotava bater contra uma caçamba de entulho na Rua Erasto Gaertner, no centro de Apucarana, na madrugada desta quinta-feira (13), por volta das 3h20.

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O acidente mobilizou diversas forças de segurança e resgate. Durante o registro da ocorrência, as autoridades constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Devido à força da batida, o condutor sofreu lesões severas, incluindo cortes profundos em uma das pernas. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente e, em seguida, foi atendido por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada para a emergência do Hospital da Providência.

Um homem de 29 anos, que seguia como passageiro na motocicleta, teve mais sorte e sofreu apenas escoriações superficiais, sem ferimentos de gravidade.

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A ocorrência exigiu uma ação conjunta das forças de segurança da cidade. A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a situação e contou com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que auxiliaram no isolamento da via e no resgate das vítimas.