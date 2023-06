Jovem se esconde em telhado e assusta moradora de Apucarana; entenda

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada na madrugada deste sábado (24) para atender uma ocorrência no mínimo inusitada, no Jardim Colonial. Por volta das 03h49, uma moradora percebeu que havia alguém no telhado da residência vizinha e chamou as autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher teria ouvido um barulho no telhado da casa ao lado, que no momento está desocupada, e saiu para fora averiguar. Nesse momento, ela teve uma surpresa: um rapaz estava no local. Assustada, ela chamou a polícia.

Ao chegarem na Rua Guaianazes, os PMs questionaram o jovem e ele relatou que estava em uma festa na região quando um grupo de pessoas tentou agredi-lo. Ele teria saído correndo e subido no telhado da residência para se esconder.

Ainda segundo o B.O., não houve qualquer indício de dano ou furto na casa. A moradora que percebeu o jovem não desejou fazer qualquer tipo de representação contra ele, dessa forma ele foi advertido e liberado.

