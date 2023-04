Jovem que venceu o câncer ganha festa de 15 anos, em Apucarana

Da Redação

Kamily Vitoria Severino de Souza, moradora de Apucarana, norte do Paraná, comemorou seus 15 anos com uma linda festa realizada na noite desta sexta-feira (28).

A jovem tem muitos motivos para comemorar, Kamily, quando tinha apenas 8 anos, foi diagnosticada com câncer, e a história de vida dela foi a vencedora da campanha '15 anos dos Sonhos', idealizado pela empresária Crisleane Guimarães, proprietária da empresa Sonho e Art.

A festa, completa, teve direito a salão, decoração, buffet e fotos. Os 30 convidados de Kamily aproveitaram muito o momento feliz da garota.

Para a mãe de Kamily, Elisângela Fátima de Souza, o projeto é muito importante e fez a filha feliz. “Minha filha teria um bolinho para comemorar a vida, mas a campanha proporcionou a ela uma festa dos sonhos. Uma festa do nível que foi, estava fora da nossa realidade”, explica emocionada.

A mãe conta que quando descobriram a doença viveram dias de luta contra a doença. A menina passou por duas cirurgias e dois tratamentos de quimioterapia. Desde 2021, quando foi o último procedimento, só faz acompanhamento para chegar a saúde.

"Não tenho palavras para descrever tamanha felicidade e gratidão por todos os colaboradores. Esse projeto é muito lindo para nós pais que sabemos que não podemos proporcionar isso para nossos filhos, foi muito lindo ver o sonho dela sendo realizado, disse.

Elisângela ainda contou que a filha achou tudo maravilhoso, e amou cada momento.

“Tudo foi uma experiência maravilhosa, minha filha nunca fez um ensaio fotográfico ou teve uma festa como essa”.

Kamily concorreu a festa com mais cinco jovens. Cada adolescente mandou uma foto e contou um pouco da história de vida e o porquê deveria ganhar a festa de debutante.

As histórias foram publicadas no Instagram da empresa e foi o público quem escolheu a vencedora, que teve a publicação mais curtida.

A empresária contou que não pretende parar com a campanha.

"As meninas que concorreram com ela e não foram escolhidas, também ganharam um ensaio fotográfico. Eu e meus parceiros de eventos vamos continuar realizando o sonho de brindar a data especial, os 15 anos das jovens, vamos seguir com a programação, as garotas precisam continuar se escrevendo", finaliza, Crisleane.

Por: Lis Kato

