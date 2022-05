Jovem que morreu em acidente na BR-369 é identificada

Da Redação

Um gravíssimo acidente na noite deste domingo (15), por volta das 19h40, provocou a morte de uma jovem, de 24 anos, em Apucarana na BR-369, próximo do pontilhão do 'Bonezão'. Conforme apurou o site TNOnline, o acidente envolveu uma moto Falcon, e a vítima fatal estava na garupa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamadas, a jovem chegou a ser socorrida, mas faleceu dentro da ambulância. Karolyne Dos Santos Saraiva, morava na região do Solo Sagrado, mas os familiares são de São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência. A princípio, o condutor da moto, namorado da vítima fatal, perdeu o controle da direção, depois aconteceu uma queda. A jovem que estava na garupa teria batido a cabeça em uma placa de sinalização e sofreu traumatismo craniano.

O motociclista de 26 anos, foi preso por homicídio culposo. De acordo com a PRF, o jovem se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas estaria com sinais de embriaguez. Ainda segundo a PRF, a motocicleta apresentava várias pendências administrativas. A Polícia Civil de Apucarana também foi para o local.

Conforme a polícia, o rapaz estava preso por tráfico de drogas e deixou a cadeia no último dia 13, dois dias antes do acidente. "A equipe verificou que o rapaz que estava conduzindo a motociclista estava com a capacidade psicomotora alterada por causa do álcool, ele negou fazer o teste, mas ficou constatado pelo policial civil que o indivíduo apresentava sinais de que de fato tinha ingerido bebida alcoólica. O rapaz tem uma extensa ficha criminal, responde por tráfico de drogas, receptação e violência doméstica contra a própria vítima do acidente fatal. Ele foi autuado pela prática de homicídio culposo agravado pelo fato de estar conduzindo a moto pela influência do álcool, com pena que pode ser de cinco a oito anos de prisão", explicou o delegado Ricardo Mendes, que estava de plantão neste domingo.