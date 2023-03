Jovem que morreu em acidente com caminhão em Apucarana é identificado

Da Redação

O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, por volta das 19h30 desta terça

O jovem motorista, de 23 anos, que morreu após se envolver em uma colisão frontal em Apucarana, norte do Paraná, foi identificado. Luan Claudinei Oliveira da Silva conduzia o Celta que bateu contra um caminhão. O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, por volta das 19h30 desta terça-feira (28).

Luan, que era casado, morava no Residencial Fariz Gebrim. Ele deixa familiares e muitos amigos. O horário do velório ainda não foi divulgado.

O acidente:

Um grave acidente provocou a morte de uma pessoa após colisão entre carro e caminhão em Apucarana, norte do Paraná. A batida aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira e mobilizou equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O carro, modelo Celta, seguia sentido Curitiba e o caminhão para Apucarana quando aconteceu a colisão frontal na Avenida Minas Gerais, próximo do Núcleo Adriano Correia.

O motorista do carro, um jovem, de 23 anos, ficou preso nas ferragens. Os socorristas realizaram o resgate, porém, ele não resistiu e morreu no local. O celta ficou completamente destruído.

O homem estava sozinho no carro. O trânsito, sentido Apucarana chegou a ser bloqueado para o atendimento. O condutor do caminhão, Everton Ribeiro, de 35 anos, contou que saiu de Califórnia, que seguia para Mato Grosso do Norte para realizar entregadas, quando aconteceu a batida.

"Fazia uns 40 minutos que estava na estrada, ia passar 15 dias fora fazendo entregas. Eu estava subindo, a uns 20 por hora e aconteceu a batida, muito forte", contou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. A vítima fatal é de Apucarana. |

