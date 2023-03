Jovem que morreu após carro capotar em Apucarana é identificada

Da Redação

Geovana Lira Boaventura não resistiu aos ferimentos causados e veio a óbito no local do acidente

A jovem, de 20 anos, que morreu após o veículo em que estava capotar e atingir um poste na BR-376, em Apucarana, foi identificada. Geovana Lira Boaventura não resistiu aos ferimentos causados e veio a óbito no local do acidente, que ocorreu por volta das 3 horas da madrugada deste domingo (12). Duas crianças, de 7 e 4 anos, que também estavam no veículo, foram socorridas.

O motorista do Citröen C4, o namorado da vítima, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no hospital, após os socorristas sentirem odor etílico durante o atendimento. O homem, de 27 anos, foi detido por embriaguez ao volante.

Conforme o subtenente Martins, do Corpo de Bombeiros, o motorista e os filhos, uma menina, de 7 anos, e um garoto, de 4, sofreram ferimentos leves e foram levados para o Hospital da Providência, por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A jovem passageira morreu no local. O carro, modelo C4, seguia sentido Pirapó, quando saiu da pista, capotou e bateu contra o poste. Técnicos da Copel foram chamados pois o poste quebrou e foi preciso desligar a rede para providenciar a remoção do corpo da vítima. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados.

