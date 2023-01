Jovem que morreu após acidente em Apucarana recebe homenagem

Da Redação

Familiares e amigos do adolescente André Luiz dos Santos da Silva, 16 anos, que morreu precocemente após um acidente de motocicleta no dia 31 de dezembro de 2022, em Apucarana, fizeram uma homenagem para ele em uma das pistas de skate do Ginásio de Esportes Lagoão.

O desenho feito em grafite mostra a data de nascimento e de falecimento do jovem, seu nome com duas asas de anjo e também uma frase: "Nosso eterno menino de ouro para sempre será lembrado". A morte precoce de André também causou comoção entre familiares e amigos nas redes sociais.

O acidente

Um adolescente, de 16 anos, morreu no início da manhã deste sábado (31), depois de bater a motocicleta contra um muro, na região do Colonial II, em Apucarana, em acidente registrado na madrugada. O adolescente chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada, no Hospital da Providência, segundo informações confirmadas pelo Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

