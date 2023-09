Jovem que matou casal de idosos é condenado a 86 anos de prisão

Gustavo Henrique Palhinha da Rocha, de 23 anos, um dos jovens envolvidos no latrocínio de dois idosos em Apucarana, no Norte do Paraná, ocorrido em 15 de março de 2023, foi condenado a 86 anos e oito meses de prisão em regime fechado, além de 42 dias de multa. A sentença foi proferida pelo juiz José Roberto Silvério, da 2ª Vara Criminal, na última quinta-feira (21). O casal foi espancado dentro de casa.

O crime ocorreu na Rua Humberto Contato, nas proximidades do Colégio Polivalente Carlos Domingos Silva. Gustavo Henrique Palhinha da Rocha e um outro jovem, Renan Anderson da Silva, de 24 anos, invadiram a residência do casal Armando Guarnieri, de 79 anos, e Maria de Lourdes, 65 anos.

Durante o assalto, os idosos foram espancados com chutes e "pisões" na cabeça, segundo a investigação policial. Para entrar na casa, os autores do crime pularam o muro e arrombaram a porta. Após agredir o casal, eles ainda ficaram na casa até o final da madrugada, onde comeram e até tomaram banho.

Armando Guarnieri morreu no local, enquanto Maria de Lourdes não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois no Hospital da providência. Os criminosos praticaram o crime para roubar um celular, um relógio, R$ 150 em dinheiro e chocolates. Os itens furtados e o dinheiro foram trocados por drogas, segundo a Polícia Civil.

Gustavo Henrique Palhinha da Rocha foi preso uma semana depois do crime no Jardim Casa Grande. Já Renan Anderson da Silva morreu no mesmo dia da prisão do colega em confronto com a Polícia Militar (PM). Ele foi localizado Residencial Texas e teria reagido à abordagem dos policiais.

Foto por Divulgação Polícia Civil Renan morreu em confronto com a PM e Henrique foi preso e agora condenado

Na sentença, o juiz destacou o desrespeito à vida humana pelo réu. “O motivo do delito revela-se na busca da vantagem patrimonial sem o desempenho da atividade laborativa honesta em detrimento dos bens alheios. Ocorre que, no caso em análise, verifica-se exasperada repugnância e extremo desvalor pela vida humana, pois o acusado ceifou a vida de duas vítimas idosas em excessiva agressividade com o interesse de adquirir drogas”.

O magistrado também citou a repercussão do crime. “No concernente às consequências, foram graves, já que demonstraram um demasiado abalo psíquico sofrido pelos parentes das vítimas, e pela comunidade próxima às mesmas, em razão da forma em que ceifaram suas vidas, causando, ainda, grande comoção e revolta na cidade, já que se trata de Comarca de porte mediano, tendo a notícia tomado grande repercussão.”

