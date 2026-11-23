Jovem que foi flagrado roubando moto em Apucarana é preso após cair em valeta durante fuga
Crime ocorreu em semáforo de Apucarana; suspeito foi encontrado coberto de barro após o acidente e confessou ter agido com um adolescente
A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos logo após ele roubar uma motocicleta em Apucarana e sofrer um acidente enquanto tentava fugir para Cambira no domingo (22). O veículo foi recuperado pelas equipes policiais, mas ficou bastante danificado após cair em uma valeta às margens da rodovia.
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O assalto, marcado pela violência, aconteceu no cruzamento da Rua Rio Jacaré com a Avenida Governador Roberto da Silveira, no Núcleo Habitacional João Paulo I. A vítima, um homem de 35 anos, relatou que dois criminosos estavam escondidos atrás de um muro aguardando o momento certo. Quando o motociclista parou, a dupla anunciou o roubo apontando uma arma de fogo e chegou a agredir a vítima fisicamente antes de fugir com a Honda CG 150 Titan.
Com as características dos assaltantes em mãos, os policiais iniciaram as buscas pela provável rota de fuga. Perto do trevo de acesso a Cambira, as equipes encontraram a motocicleta abandonada e caída dentro de um buraco.
As buscas continuaram pela região e a PM conseguiu abordar um rapaz caminhando a pé. Ele usava o mesmo agasalho azul descrito pela vítima e estava com as roupas completamente sujas de barro, indicando o envolvimento direto na queda com a moto. Durante a revista, os policiais encontraram um celular e uma touca ninja camuflada.
Sem saída, o jovem confessou o crime. Ele revelou que planejou a ação em parceria com um adolescente de 16 anos e que a dupla viajou até Apucarana com o objetivo exclusivo de cometer o assalto.
Antes de ser conduzido para a delegacia, o preso precisou passar por uma unidade de saúde em Cambira para tratar escoriações na perna causadas pelo tombo na valeta. Após receber alta médica, ele foi entregue na delegacia de Apucarana, junto com a motocicleta recuperada em um guincho, onde o caso foi registrado. A polícia segue investigando o paradeiro do segundo envolvido.