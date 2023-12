Jovem piloto apucaranense é campeão da Copa Paraná de Motocross

Revelação na temporada 2023, o piloto apucaranense Yuri Maroni Viol, de 15 anos, foi destaque na Copa Paraná de Motocross, que terminou no último final de semana no município de Novo Itacolomi. O jovem piloto foi campeão na categoria Intermediária e vice na categoria Iniciante Especial.

continua após publicidade

Competindo em Novo Itacolomi, ele deu show e venceu as provas nas duas categorias, mostrando que tem um belíssimo futuro na modalidade. “Em sua estreia na temporada, o Yuri foi bem, teve um desempenho muito forte e o nosso projeto agora é de poder disputar o Campeonato Paranaense de Motocross no ano que vem”, destaca Alfredo Viol Neto, pai e grande incentivador do piloto campeão.

-LEIA MAIS: Piloto apucaranense conquista título na Copa Paraná de Motocross

continua após publicidade

O apucaranense é treinado pelo ex-piloto João Gabriel Michelin (campeão estadual) e pertence à JGMX Escola de Motocross, sendo patrocinado pela Bunet Bonés, Guara Pneus, Guiplast, Duda Moto Peças, Casa de Carnes Prosperidade e Vila Nova Casting.

Yuri terminou como campeão da categoria Intermediária com 117 pontos, enquanto na categoria Iniciante Especial ficou em segundo lugar com 115. O primeiro colocado nessa categoria foi o piloto Robson Ramos com 135 pontos ganhos.

Na Copa Paraná, o piloto apucaranense subiu no pódio nas etapas de Cornélio Procópio, Kaloré, Joaquim Tavora, São João do Ivaí, Borrazópolis e Novo Itacolomi. “Ele também nesse ano participou de uma etapa da Copa Oeste e de uma prova do Campeonato Paulista, conseguindo ser destaque em ambas as competições”, disse Neto.

Na Copa Oeste em Tamarana, Yuri obteve a segunda colocação nas categorias Intermediária e Júnior B. Já no Campeonato Paulista, em Presidente Epitácio, ele venceu na categoria Intermediária e ficou em sexto lugar na categoria MX2.

Siga o TNOnline no Google News