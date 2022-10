Jovem perde o controle de BMW e capota veículo na BR-376

Da Redação

No começo da tarde desta quinta-feira (06), um jovem capotou uma BMW na BR-376, entre o distrito do Pirapó, em Apucarana, e o município de Cambira, no Norte do Paraná. O motorista teria perdido o controle do veículo.

De acordo com informações, o carro bateu contra um barranco na lateral da rodovia e, então, capotou. Apesar dos enormes danos materiais causados no veículo, o motorista não sofreu ferimentos. O seguro foi acionado.

A BMW, modelo 320i na cor vermelha, ficou parada no acostamento e não causou nenhuma interferência no trânsito da BR-376, sentido Apucarana para Maringá. Nenhuma autoridade foi acionada para atender a ocorrência.





Outro acidente

Um acidente envolvendo um veículo Peugeot e um Chevrolet Onix deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 06, no Jardim Paraíso em Apucarana. Um dos carros subiu na calçada, quebrou o muro de uma residência e ficou pendurado no quintal.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Rafael Sorphile com São Salvador. Uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atendimento das vítimas. A passageira do Peugeot de 44 anos e o motorista do Onix, de 38 anos, sofreram escoriações e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) foi acionada para confeccionar o boletim de ocorrências. As causas do acidente serão apuradas.

