Jovem para debaixo de carro após acidente no centro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente na Rua Rio Branco, em Apucarana

Um motociclista de 18 anos ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito, na tarde desta terça-feira (16), na Rua Rio Branco, próximo ao Hospital da Providência, no centro de Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atendeu o jovem, que sofreu ferimentos considerados leves, segundo os socorristas.

-LEIA MAIS: Incêndio destrói residência na Vila Regina e casal precisade ajuda

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que a vítima seguia no mesmo sentido de um Ford Ka, quando colidiu lateralmente com o carro e sofreu a queda. O rapaz foi parar debaixo de um outro veículo que estava estacionado.

A motorista do carro não sofreu ferimentos.

Outro acidente

Uma mulher, de 28 anos, garupa de uma moto, ficou ferida após sofrer uma queda. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (16), na Rua Dr. Nagib Daher no centro de Apucarana, norte do Paraná. Os Bombeiros foram chamados. Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News