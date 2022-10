Jovem motociclista se envolve em acidente em bairro de Apucarana

Da Redação

Um jovem, de 22 anos, que conduzia uma motocicleta, se envolveu em um acidente em Apucarana. A colisão aconteceu na Vila São Carlos, entre as Ruas Antônio José de Oliveira e Sabáudia, na manhã desta sexta-feira (7).

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e machucou a mão, ele recusou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), então, os socorristas dos Bombeiros providenciaram um curativo no ferimento, considerado leve.

A mulher que estava no carro, modelo Cruze, não ficou ferida, mas estava bastante assustada com o ocorrido. A Guarda Civil Municipal (GCM) prestou apoio na ocorrência. As causas da batida serão apuradas.

Os Bombeiros de Apucarana também foram chamados para atender uma queda, dentro da circular, no Distrito do Pirapó. O ônibus do transporte coletivo trafegava pela Rua Luiz Montanari, quando a mulher, de 42 anos, caiu. Ela sofreu escoriações no rosto, e também recusou encaminhamento médico.

