Jovem motociclista morre após acidente na PR-444

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um grave acidente provocou a morte de um jovem, de 23 anos. A batida contra uma caminhonete aconteceu na PR-444 próximo da Caixa de São Pedro, em Apucarana, por volta das 11h40 deste domingo (14). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Estadual foram chamadas.

continua após publicidade .

A equipe avançada do Samu de Arapongas foi até a PR-444, socorristas tentaram salvar o rapaz, mas ele morreu no local. A colisão aconteceu entre a Caixa de São Pedro e o Posto Giseli. O condutor da caminhonete S10, de 61 anos, de Apucarana, não ficou ferido. A PRE realizou o teste do bafômetro, e ele não havia ingerido bebida alcoólica.

O condutor da S10 disse que a moto seguia sentido Mandaguari e atingiu a caminhonete que cruzava a pista para acessar uma estrada secundária.

continua após publicidade .

O Instituo Médico Legal (IML) foi chamado. O jovem que morreu seria morador de Cambé.

fonte: PRE Acidente aconteceu na manhã de domingo





Outro acidente na PR-444

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (9), na PR-444, em Arapongas. A vítima dirigia uma carreta que saiu da pista na altura do quilômetro quatro, próximo ao Posto Malaquias, onde atingiu o guard rail e, na sequência, um poste de energia elétrica. Após o impacto, o veículo tombou às margens da pista. O acidente foi registrado por volta das 13h20.

A motorista, que a princípio estava sozinha no veículo, ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Siga o TNOnline no Google News