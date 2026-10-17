Jovem motociclista é socorrida após batida entre carro e moto na Avenida Aviação
Vítima foi encaminhada pelo Siate à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para atendimento médico
Uma motociclista de 22 anos ficou ferida após uma colisão entre a moto que ela conduzia, uma Honda Start 160 e um Honda Civic, na Avenida Aviação, na Vila Nova, em Apucarana (PR), na tarde deste sábado (17).
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O acidente aconteceu próximo ao posto de combustível que fica na região. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada e resgatou a vítima.
Ela sofreu ferimentos leves e estava consciente no momento do atendimento. A jovem foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para atendimento médico. As causas do acidente serão apuradas.
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