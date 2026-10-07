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Jovem morto em grave acidente de moto em Apucarana será sepultado nesta quarta-feira

Ronald Adrian Martins, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos após colisão na Avenida Minas Gerais; garupa da motocicleta foi socorrido com vida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem morto em grave acidente de moto em Apucarana será sepultado nesta quarta-feira
Autor Ronald Adrian Martins, de 20 anos - Foto: Arquivo pessoal/TNOnline

O corpo do jovem Ronald Adrian Martins, de 20 anos, que morreu em um grave acidente de trânsito na noite de terça-feira (6) em Apucarana, será sepultado às 17 horas desta quarta-feira (7) no Cemitério Municipal de Cambira. O velório acontece na capela do mesmo município. O rapaz, que seria morador de Marilândia do Sul, conduzia uma motocicleta pela Avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376, quando ocorreu a colisão.

-LEIA MAIS: Jovem que morreu após acidente de moto em Apucarana é identificado

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O acidente aconteceu em uma nova rotatória instalada na rodovia, nas proximidades dos núcleos habitacionais Adriano Correia e Michel Soni, perto da empresa Mecol Metalúrgica. Ronald trafegava em uma Honda CG Titan 150, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. Um passageiro que estava na garupa sofreu ferimentos graves, sendo imediatamente socorrido por uma equipe de suporte avançado e encaminhado ao Hospital da Providência.

O resgate e a organização do trânsito na rodovia mobilizaram equipes de diversos órgãos, incluindo socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A área foi isolada para o trabalho de perícia e, na sequência, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica.

As causas exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais. O trecho tem chamado a atenção, já que este foi o segundo registro no local em um intervalo de poucas horas. Durante o dia de terça-feira, o motorista de um veículo Fiat Pulse perdeu o controle da direção, colidiu contra a mureta de concreto e capotou no mesmo ponto da pista.

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