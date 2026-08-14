Jovem morreu em acidente na BR-369 é sepultado em Apucarana

Kenidy Marcos Rangel, de 23 anos, conduzia uma moto quando se envolveu em uma batida com um carro na madrugada de quinta-feira (13)

Ocorreu nesta sexta-feira (14), às 11h, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana, o sepultamento do costureiro Kenidy Marcos Rangel, de 23 anos. O jovem morreu nas primeiras horas da madrugada de quinta-feira (13) após se envolver em um grave acidente de trânsito na BR-369, em Arapongas. O velório é realizado na Capela Mortuária Central.

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Em clima de forte comoção, familiares e amigos prestam as últimas homenagens. Ainda na quinta-feira, a família levou um chapéu de cowboy que era muito usado por Kenidy para uma igreja. Pelas redes sociais, uma prima da vítima compartilhou uma foto do chapéu no altar e lamentou a perda precoce: "Hoje trouxemos seu chapéu para a Adoração ao Santíssimo, como sinal da sua presença entre nós. Você partiu, mas seu amor e suas lembranças permanecem vivos em nossos corações. Descanse em paz, nosso querido primo".

A tragédia que tirou a vida do morador de Apucarana aconteceu na altura do quilômetro 196 da BR-369, próximo ao Distrito de Aricanduva. Kenidy pilotava uma motocicleta Honda XRE 300 que se envolveu em uma batida com um veículo Ford Fiesta. Ambos seguiam no mesmo sentido da via, de Apucarana para Arapongas. O motociclista teria perdido o controle da direção e entrado na frente do carro, ocasionando a colisão fatal.