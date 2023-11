Jovem morre após grave acidente entre motocicletas em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente registrado no início da tarde desta sexta-feira (17) entre duas motocicletas resultou na morte de um jovem, em Apucarana, no norte do Paraná. Outros dois homens foram envolvidos na colisão, mas tiveram apenas ferimentos leves e não correm risco de vida. O caso foi registrado na região entre os bairros Vila Nova e Jardim Marisol.

Segundo apurações iniciais, uma das motocicletas teria furado a preferencial na Rua Mario Mendes Marquês. A identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades. A Polícia Militar (PM) já está no local do acidente, assim como equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações dos socorristas, o jovem teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e faleceu. Os outros dois jovens, que estavam juntos na outra motocicleta, tiveram apenas ferimentos leves e recusaram encaminhamento para uma unidade de saúde.

Conforme informações obtidas no local do acidente, o jovem teria ido socorrer uma tia que teria sofrido uma queda de moto momentos antes e não tinha condições de dirigir até a casa.

