Jovem morre após capotamento na BR-369 entre Apucarana e Arapongas

O jovem que morreu não portava documentos pessoais

Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos após capotamento na BR-369, próximo do Trópico de Capricórnio. O acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada deste sábado (3). O rapaz que faleceu seria morador de Apucarana.

Equipes dos Bombeiros de Apucarana e Arapongas, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas. De acordo com os socorridas, o jovem que morreu foi ejetado do carro e o veículo ainda teria caído em cima dele

O resgate foi realizado, o rapaz foi entubado e levado para a ambulância do Samu, porém, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram as manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, tentaram de tudo para salvar a vida dele, mas o jovem não resistiu e morreu.

Os outros dois feridos foram levados para o Hospital da Providência, eles estavam conscientes no local e contaram que estavam retornando para Apucarana, pois são moradores da cidade, porém, o motorista teria perdido o controle da direção e o Palio capotou.

O jovem que morreu não portava documentos pessoais. O carro após o capotamento foi parar às margens da rodovia. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado e realizou a remoção do corpo que precisa ser oficialmente identificado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. Mais informações em breve.

Um outro acidente provocou a morte de uma jovem, de 28 anos, de Apucarana. Dyuliana Pirilli Silva, carinhosamente chamada de Dyuli, capotou o carro entre Kaloré e Marumbi. Ela está sendo velada na Capela Central e o sepultamento ocorre às 11h deste sábado no Cemitério Cristo Rei.

