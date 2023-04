Jovem morre após bater moto contra árvore em Apucarana

Da Redação

Jovem foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital mas não resistiu

Um jovem de 18 anos morreu após sofrer um acidente de moto no início da madrugada deste domingo (2), em Apucarana, norte do Paraná. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o rapaz pilotava uma moto que teria atingido uma árvore.

O acidente foi registrado pelo Samu por volta da 00h40, na Rua Marcílio Dias, nas imediações do Colégio Agrícola Manoel Ribas, na Vila Shangri-La.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o motociclista seguia com uma Honda CB 300 sentido ao SESI em alta velocidade quando aparentemente perdeu a direção da motocicleta vindo a colidir com uma árvore. As informações foram registradas pela PM no boletim de ocorrências.



Conforme o Samu, o motociclista sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhado para o Hospital da Providência. O jovem, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Até a publicação desta reportagem, o nome do jovem não havia sido divulgado. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.





