Jovem morador do Pirapó capota veículo no Contorno Norte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O jovem, de acordo com o Samu, sofreu um trauma leve na cabeça e foi levado para o Hospital da Providência

Um jovem, de 20 anos, precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após capotar o veículo no Contorno Norte, na manhã desta segunda-feira (19), próximo ao antigo CTG.

continua após publicidade .

O rapaz, que é morador do Distrito do Pirapó, perdeu o controle da direção, capotou e o veículo foi parar em um terreno. O jovem, de acordo com o Samu, sofreu um trauma leve na cabeça e foi levado para o Hospital da Providência.

Motociclista que morreu em acidente no Contorno Sul é identificado

O motociclista de 20 anos, que morreu após se envolver em acidente com um carro, na noite deste sábado (17), na BR-376, região do contorno sul, em Apucarana, norte do Paraná, foi identificado, trata-se de Pedro Lucas Feliciano.

continua após publicidade .

Conforme informações apuradas junto à 17ª Subdivisão Policial (SDP), o corpo da vítima foi arrastado por aproximadamente 150 metros até o motorista parar e constatar que havia uma pessoa embaixo do carro.

Segundo a polícia, tudo indica que o motociclista sofreu uma queda na pista e foi atropelado na sequência.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira.

Siga o TNOnline no Google News