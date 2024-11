Jovem ginasta de Apucarana é campeã paranaense em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Representando o GTC - Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica de Maringá, a jovem atleta Luana Pego Reczkowski, de 9 anos e que reside em Apucarana, foi destaque no Campeonato Paranaense de Conjuntos. Ela juntamente com as atletas Lara Gabriel Fenato, Isadora Bicalho Dias, Maria Fernanda Alves Bordin e Alice Matarazzo Martins foram campeãs da categoria conjunto pré-infantil nível 3, durante competição realizada de 23 a 26 de outubro em Maringá. Veja fotos abaixo.

“Parabéns meninas, todo o esforço, dedicação e comprometimento foram recompensados, e um agradecimento especial aos pais que não medem esforços. É só o começo de muitas coisas que ainda iremos viver. Gostaríamos de agradecer também toda a organização e a Federação Paranaense de Ginástica por mais um evento maravilhoso”, disse a professora Gabriely Tavares de Oliveira Corimbava.

A competição foi disputada em cinco categorias e teve a participação de 24 equipes de todo o estado, com atletas de Maringá, Apucarana, Cambé, Goioerê, Londrina, Curitiba, Marechal Cândido Rondon, Umuarama, Campo Largo, Araucária, Paranavaí, Cascavel, Pato Branco e São José dos Pinhais.