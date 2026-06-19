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ACIDENTE

Jovem fica gravemente ferido em colisão entre carro e moto em Apucarana

Condutor de Honda Biz foi encaminhado pelo Siate ao Hospital da Providência com fraturas em um braço e em uma perna

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 21:15:39 Editado em 19.06.2026, 21:15:31
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Jovem fica gravemente ferido em colisão entre carro e moto em Apucarana
Autor De acordo com os bombeiros, o jovem sofreu uma fratura no braço esquerdo e também no fémur da perna esquerda - Foto: Arquivo/TNOnline

Um motociclista de 18 anos sofreu ferimentos graves após uma colisão entre a motoneta Honda Biz que ele conduzia e um veículo suv Volvo XC60 T8 Ultra Dark na Rua Gastão Vidigal, na área central de Apucarana (PR), na noite desta sexta-feira (19).

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

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Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima.

De acordo com os bombeiros, o jovem sofreu uma fratura no braço esquerdo e também no fémur da perna esquerda. O condutor do veículo não se feriu.

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A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência para atendimento médico, As causas do acidente serão apuradas.

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