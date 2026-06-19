Jovem fica gravemente ferido em colisão entre carro e moto em Apucarana

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Um motociclista de 18 anos sofreu ferimentos graves após uma colisão entre a motoneta Honda Biz que ele conduzia e um veículo suv Volvo XC60 T8 Ultra Dark na Rua Gastão Vidigal, na área central de Apucarana (PR), na noite desta sexta-feira (19).

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Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima.



De acordo com os bombeiros, o jovem sofreu uma fratura no braço esquerdo e também no fémur da perna esquerda. O condutor do veículo não se feriu.

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A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência para atendimento médico, As causas do acidente serão apuradas.

