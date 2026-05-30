Jovem fica ferido em colisão entre moto e van na Vila Agari em Apucarana





Um jovem ficou ferido no início da noite deste sábado (30) após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma van. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Ouro Branco, nas proximidades do Colégio Canadá, em Apucarana (PR).



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Dois jovens ocupavam a motocicleta no momento da batida contra a van. O piloto da moto e o motorista da van não sofreram ferimentos. Já o passageiro da motocicleta (garupa) acabou se machucando e precisou de atendimento médico.



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O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio à ocorrência. "A gente recebeu uma solicitação do Samu de que havia uma colisão auto-moto aqui nas proximidades do Colégio Canadá. Conforme informações preliminares, havia um motociclista abaixo de um veículo. Chegando no local, o motociclista já estava andando no local, conversando com a gente", relatou ao TNOnline o tenente Waner de Paula Ferreira.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ainda, segundo o Tenente Waner, o garupa apresentava "ferimentos na perna, ali na região de canela, no pé, com um pouco de sangramento, porém nada grave".

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Dois jovens ocupavam a motocicleta no momento da batida contra a van - Foto: Reprodução Dois jovens ocupavam a motocicleta no momento da batida contra a van - Foto: Reprodução

O jovem ferido foi resgatado por uma equipe do Samu e encaminhado para o Hospital da Providência. "O piloto da moto recusou esse atendimento por não ter ferimentos", completou o tenente. O condutor da van permaneceu no local para prestar esclarecimentos.



Alerta no trânsito

Durante o atendimento, as autoridades chamaram a atenção para o trecho onde a batida aconteceu. O Tenente Waner aproveitou para fazer um alerta aos motoristas que trafegam pela região: "É um cruzamento perigoso aqui, a gente pede [aos condutores] um pouco de atenção no local".